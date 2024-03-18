Trabzon'da büyük tehlike atlatan Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında 2 bin taraftar karşıladı
Büyük olayların yaşandığı Trabzon deplasmanında facianın eşiğinden dönen Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a ulaştı. Futbolcuları havalimanında yaklaşık 2 bin taraftar tezahüratlarla karşıladı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Mücadelenin ardından taraftarlar sahaya indi. Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.
Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.
Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.