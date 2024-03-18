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Egemen Korkmaz'dan İrfan Can'a yumruk! Maç sonu paylaştı ortaya çıktı

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can'a yumruk! Maç sonu paylaştı ortaya çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahanın karışmasıyla birlikte sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat, Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz tarafından saldırıya uğradı. Müsabakanın ardından açıklama paylaşan kaleci, "Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" diyerek tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçındaki galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Yedek kulübesindeki futbolcular son düdük sonrası sahaya girdi. Teknik heyet ile tüm futbolcular orta sahada büyük sevinç yaşadı.

Ortalık karıştı

Fenerbahçeli futbolcuların orta sahadaki kutlaması devam ederken diğer tribünlerden de taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçeli futbolculara fiziksel müdahaleler olduğu gözlemlendi. Bu sırada bazı Fenerbahçeli futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

"Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur"

Egemen Korkmaz'ın saldırısına uğrayan kaleci İrfan Can Eğribayat, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşıp "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." ifadelerine yer verdi.

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