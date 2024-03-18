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HABER /  POLİTİKA

Mustafa Destici'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tebrik telefonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Destici'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tebrik telefonu

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

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BBP'den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Destici, telefonla aradığı Bahçeli'ye kolundaki rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti, tekrar genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla da tebriklerini sundu.

Bahçeli de geçen günlerde trafik kazası geçiren Destici'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, kurultaya BBP genel başkan yardımcılarının katılmasından dolayı büyük onur ve memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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