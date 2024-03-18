YRP'li Suat Kılıç'tan Erdoğan'ın 'final seçimim' sözleriyle ilgili açıklama

Yeniden Refah Partisi Ankara adayı Suat Kılıç, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesinin önünü açacak bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla ilgili "Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi ‘evet’ demeyecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi için final olacağını söylemesi siyaset dünyasında yankı uyandırdı.

Erdoğan, "Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

Erdoğan'ın çıkışı sonrası TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın "Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir." sözleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın şaşırtan sözleri sonrası Ankara kulislerinde AK Parti'nin 31 Mart’tan sonra bir anayasa değişikliği paketi hazırlayarak içine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesinin önünü açacak bir düzenlemeyi de dahil edeceği konuşuldu.

İşte bu iddia Yeniden Refah Partisi Ankara adayı Suat Kılıç'a soruldu. T24'den Kılıç, Cansu Çamlıbel'e konuşan Kılıç, "Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi ‘evet’ demeyecektir." dedi.

Kılıç, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Mecliste belli bir çoğunlukları var ama anayasa değiştirecek çoğunlukları yok. Sistematik bir sorun varsa bununla ilgili bir anayasa değişikliği teklifine dahil oluruz. Yoksa Cumhurbaşkanı'na bir dönem daha seçilme hakkı getirecek bir anayasa değişikliği teklifi AK Parti'nin gündeminde yok ki bizim gündemimizde olsun. AK Parti böyle bir değişiklik teklifi getireceğini söyledi de ben mi duymadım acaba? Hiç gündemde olmayan bir şey. Bekir Bozdağ’ınki sadece bir yorum; meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı da yeniden seçilme hakkına sahip olur. Bu bir yorum."