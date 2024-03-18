Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olayları dünya basınının gündeminde!

Trabzonspor'un, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın sonunda çıkan olaylar dünya basınında da büyük yankı buldu.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. İşte maçın dünya basınındaki yansımaları:

Mundo Deportivo: Acımasız bir meydan savaşı yaşandı

"Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken Trabzonsporlu futbolcular sahaya atladı ve onlara vurmaya başladı. Türk futbolunda yeni bir talihsiz olay. Ne yazık ki bu son olmayacak. Sezon başında bir hakemin sahaya girip hakeme saldırmasıyla şampiyonluk zaten askıya alınmıştı ve şimdi işler bir adım daha ileri gitti. Fenerbahçeli oyuncular sahanın ortasında zaferi kutlarken, Trabzonsporlu taraftarlar tüm güvenliği aşarak onların peşinden gitmeye karar verdi ve acımasız bir meydan savaşı yaşandı. Bazıları soyunma odasına girmeyi başardı ancak diğerlerinin kendilerini savunmaktan başka çaresi yoktu."



Globo: İçler acısı manzara

Trabzonspor taraftarları, yenilginin ardından sahaya girip, F.Bahçeli oyuncularla kavga etti. Konuk ekibin galibiyetinin ardından sahada içler acısı manzaralar oluştu. Türk futbolu son aylarda üzücü görüntülere sahne oldu.



Marca: Trabzonsporlu radkaller Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi.



La Voz: Yumruk yumruğa kavga

Fenerbahçe'nin saha ortasında kutlama yaptığı sırada Trabzonspor taraftarlarının içeri girmesiyle kavga çıktı. Fenerbahçeli futbolcular ev sahibi ekibin taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga etti.

Bild: Türkiye'de skandal

Oyuncu taraftarlarla kavga etti, eski Borussia Dortmund futbolcusu şiddetli tekmeler attı! Türkiye Birinci Ligi'nde inanılmaz sahneler! Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı 3:2'lik galibiyetin ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırdı! . Eski BVB forveti Michy Batshuayi kung-fu stiliyle bir taraftara göğüs hizasında tekme bile attı! Batshuayi taç çizgisinin önünde beklerken taraftar onu geçmeye çalıştı. Batshuayi daha sonra ona doğru hamle yaptı ve tekme attı!



As: Ev sahibi taraftarların istilası başladı

Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında kutlama yaptı. Ev sahibi taraftarların istilası başladı ve her şey oyuncularla talihsiz bir meydan savaşıyla sona erdi.



Sport: Türkiye'de barbarlık

Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar Türkiye'de sahada kavga etti ve birbirlerini yumrukladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada zaferlerini kutlayan Fenerbahçeli futbolcular Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradı.



Sportnie

Batshuayi sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attı

Pazar günü Türkiye Süper Lig'inde işler ilk kez kontrolden çıkmadı. Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve Belçikalı forvet Michy Batshuayi maçın bitimine az bir süre kala deplasman ekibine galibiyeti getiren golü attı. Son düdükten sonra işler ters gitti. Hakem düdüğü çaldı ve konuk takım oyuncuları hemen oyuncu tüneline doğru koşmak zorunda kaldı. Gerçekten de ev sahibi takımın taraftarları sahaya hücum ediyordu. Hatta taraftarlar soyunma odalarına doğru koşan oyunculara müdahale etmeye çalıştı. Batshuayi buna izin vermedi ve görüntülerde sahaya hücum edenlerden birine karate tekmesi attığı görülüyor. Türkiye'de lig bu sezonun başlarında tuhaf bir olay nedeniyle bir kez bile durduruldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem yerdeyken, Ankaragücü'nden başka kişiler tarafından da birkaç tekme aldı. Nihayetinde Süper Lig bir hafta sonra yeniden başladı.

Chosun: Futbol değil felaket

Bu bir futbol değil delafet. Türkiye Süper Lig'de şok edici şiddet olayları yaşandı. Yumruklar ve tekmelerle dolu 'şok edici' bir görüntü. Yüzlerce öfkeli taraftar sahaya girdi, her yerde kavga çıktı.