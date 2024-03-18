Erdoğan Çanakkale'de Şehitler Abidesindeki törene katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirmek için Ankara'ya gidecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programları devam ediyor. Erdoğan'ın bugün ilk programı Çanakkale'de olacak. Öğlen saatlerinde Şehitler Abidesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'uncu Yıl Dönümü törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale programının ardından Ankara'ya geçecek. Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı, Ankara'daki programı kapsamında 4'üncü Kolordu Komutanlığına gidecek, askerler ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.