Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları boşa çıktı! İngiliz Kraliyet Ailesi ne açıklayacak?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir haberi açıklayacağını bildirmesinin ardından uzun zamandır nerede olduğu bilinmeyen Kate Middeleton hakkında çılgın teoriler ortaya atıldı. BBC'nin X'teki logosunu siyaha çevirmesi ise ölüme işaret sayıldı. Prenses Kate'in öldüğü iddiaları dolanırken beklenen haber geldi.

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Kral Charles'ın hastalığı, Kate Middleton'ın herkesten saklanan ameliyatı derken İngiliz Kraliyet Ailesi'nde neler olduğunu herkes merak etmeye başladı. Son olarak Royal Ailesi'nin önemli bir haber açıklayacağını duyurması ise merakları zirveye taşıdı. Prenses Kate'in ameliyatın ardından ortalıklarda gözükmemesi ve Kraliyet tarafından paylaşılan photoshop'lu fotoğraf kafaları iyice karıştırdı.

BBC'nin logosunu neden siyah yaptı?

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'nin logosunu, sosyal medya platformu X'te siyah yapması ise kimsenin gözünden kaçmadı. BBC, son olarak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünde siyah renge geçiş yapmış, kanal spikerleri siyah kravatlarıyla ölüm haberini duyurmuştu. BBC'nin yeni hamlesi de ölüme işaret sayıldı. Hatta Kate Middleton'ın öldüğü bile iddia edildi.

Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın geçtiğimiz yılın sonunda bir karın ameliyatı olmasının ardından basının karşısına hiç çıkmaması çılgın iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Ameliyat olduğu gerekçesiyle birkaç ay önce hastaneye kaldırılan ve o zamandan beri kamuoyunun karşısına çıkmayan Kate Middleton, geçen haftalarda Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış fakat bu fotoğrafın üzerinde photoshop yapıldığı gerekçesiyle bu fotoğraf büyük tepki topladı.

Bir diğer yandan Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattığı da iddia edildi. William'ın Kate'in 3. çocuklarına hamile olduğu sırada yakın arkadaşı Rose Hanbury ile aşk yaşadığı hatta bir çocukları olduğu öne sürüldü. Bu iddia ise yeni değil, 2019 yılında da benzer bir iddia ortaya atılmıştı.

Görgü tanıkları anlattı

Tüm bu iddialar sosyal medyada çokça konuşurken İngiltere'nin bulvar gazetesi The Sun, Prenses Kate'in ameliyattan aylar sonra ilk kez halk içinde göründüğünü yazdı. Bir fotoğraf paylaşılmadı fakat görgü tanıklarının anlattıkları haberde yer aldı. Kate ve William'ın bir mağazaya girdikleri, sabah saatlerinde ise çocukları George, Charlotte ve Louis'in spor yapmalarını izledikleri aktarıldı.

Haberde Kate'in mutlu ve sağlıklı olduğu belirtilirken çifti Windsor'daki evleri yakınında görenler, "Kate mutlu, rahat ve sağlıklı gözüküyordu" dedi.

Windsor'daki mağazada Kate'i gören bir görgü tanığı, "Hakkında bu kadar çok iddia ortaya atıldıktan sonra onları orada görmek beni çok şaşırttı" ifadesini kullandı.

The Sun'a konuşan bir diğer görgü tanığı ise, "Kate William ile alışverişe çıkmıştı ve iyi gözüküyordu. Çocukları yanında değildi fakat onun alışveriş yapması bile sağlıklı olduğunu gösteriyordu" yorumunu yaptı.