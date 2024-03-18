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Adana'da bir evde 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi!

Adana'da bir evde 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde ruhsatsız 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri evde ruhsatsız 31 tabanca ile silah yapımında kullanılan icra yayı, icra mili, pim, rampa ve şarjör gibi 393 parça ele geçirdi.

Bunun üzerine evdeki Kenan A, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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