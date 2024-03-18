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Enerji işçilerinden İBB önünde ücret artışı talebi için eylem

Enerji işçilerinden İBB önünde ücret artışı talebi için eylem

DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ücret artışı talebi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde eyleme başladı.

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DİSK/Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önünde olacağını duyurmuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu sabah “İnsanca yaşayacak ücret” talebiyle toplanan enerji işçileri, taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemi yaparak İBB Saraçhane binası önünde bekleyişe geçti. 

DİSK Enerji-Sen’in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre işçiler, saat 14.00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta eylemlerini sürdürecek. 

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