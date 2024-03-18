Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli mesajlar: Millet Çanakkale duruşunu gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasında "Çanakkale'de bu millet tek vücut olup düşmana geçit vermedi. Milletimiz sınamalarda aynı vakur iradeyi ortaya koydu, Çanakkele duruşunu gösterdi." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Tören kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Erdoğan günün anlam ve önemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Çanakkale Zaferi'nin 109 senesinde aziz şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Komutanlarımızı saygı ile anıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında gelerek gözlerini kırpmadan can veren yiğitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de hangi mücadele verdiysek bugün de sinsi saldırılara benzer duruş sergiliyoruz.

Türkiye vizyonu hedefleri ile yaktığımız ateş gayesine ulaşacaktır

Ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı her hadisende maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi sabote edenler bunlardı. Milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet tek vücut olup düşmana geçit vermedi. Milletimiz sınamalarda aynı vakur iradeyi ortaya koydu. Yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratını değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu anladılar. Eser ve hizmetlerimiz ile 2023 hedefleri ile, Türkiye vizyonu hedefleri ile yaktığımız ateş gayesine ulaşacaktır. Biz Çanakkale Zaferi'ni, yoklukları, ihanetleri yaşadığımız dönemde elde ettik.

Geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. 6 Şubat ardından yaşananlar bunun ispatı. Gelişmiş ülkelerin baş edemeyeceği enkazları kısa sürede kaldırıp yeni konutlar inşa edip teslimine başladık. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkınca yedi düvel üstümüze gelse Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha tebrik ediyorum.