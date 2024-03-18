Hakan Fidan'dan 'Kurtlar Vadisi' açıklaması: Kaderimiz...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisiyle ilgili yapılan 'Kurtlar Vadisi' esprilerine ilişkin, "Ben de alıştım artık. 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son zamanlarda kendisiyle ilgili yapılan Kurtlar Vadisi esprilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, yapılan espri ve editlere alıştığını belirtirken, devletin hassas hizmetlerinde bulunmanın bir sonucu olarak bu tür durumların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Fidan, "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" şeklinde konuştu.

Özellikle Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesi sonrasında sosyal medyada yoğun bir şekilde espri ve edit konusu olan Fidan, bu tür durumları normal karşıladığını vurguladı.