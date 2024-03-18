Ekrem İmamoğlu'nun metro iddiası olay oldu: 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy-Ataköy İkitelli Metro Hattı 2. Etap açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, mevcut İBB yönetiminden önceki yönetimin 25 yılda yaptıkları 122 km metro hattını yarısından fazlasını 5 yılda yaptıklarını iddia etti ve "5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar" açıklamasında bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasındaki metro atışması sürüyor.

Bakırköy-Ataköy İkitelli Metro Hattı 2. Etap açılış töreninde konuşan İmamoğlu'nun metro iddiası seçim meydanlarının tansiyonunu yükseltecek.

Kurum İBB internet sitesini işaret etmişti

Geçtiğimiz günlerde konuşan Kurum, Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihinin önceki dönemde olduğunu ve bu bilgilerin İBB'nin internet sitesinde yer aldığına dikkat çekmişti.

Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi olmadığını kaydeden Kurum, "Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır ama artık mızrak çuvala sığmıyor." ifadelerine yer vermişti.

Kurum'un açıklamalarına İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Metro hattı yapımıyla ilgili Kurum'un sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "8 kilometre yalanını atanlar, 65 kilometre metroyu inşa eden emekçilerden, yüklenicilerden, İstanbullulardan özür dileyecekler" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından önce çıkan başlıklar şu şekilde:

"Skandallarla dünya tarihine geçtiler"

Tekrar ifade edeyim emeği geçen herkese çalışma arkadaşlarıma mühendislerimize, yüklenici firmamıza, müşavirlerimize, yer altında günlerce aylarca emek saf eden binlerce emekçi dostuma teşekkür ediyorum. 2015 yılında bu hattın ihalesini yapan bizden önceki İBB yönetimine de teşekkür ediyorum. Ataköy – İkitelli metro hattını bizden önce başlatan insanların yaptığını da önemsiyorum ancak süreci doğru yönetemediler. Bu hattaki çalışmalar kısmen durduruldu. 2019 göreve geldiğimizde 10 metro hattın da çalışmalar durdurulmuştu. Bunlar finansman, mühendislik ve tasarım sorunları çözülmeden alelacele başlanmış projeler olduğu için yürütülemedi. Kimilerinin aylarca yıllarca durdurulmuş olması dünya tarihine geçecek bir skandaldır. Bizden önce 25 yılda yapılan 122 km metro hattının yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar.

"Bu siyaset anlayışı 31 Mart'ta tarihe gömülecek"

8 kilometre yalanını atanlar hadlerini bilecek özür dileyecekler. 65 kilometre metroyu inşa etmek için yeraltında yer üstünde ter döken emekçilerden, yüklenicilerinden onlardan özür dileyecekler. Yeni açtığımız 62 istasyonu kullanan bu şehrin İnsanlarından İstanbullulardan özür dileyecekler. Ama bakın söyleyeyim. Bunlar özür dilemez, yalanları iftiraları açığa çıkınca şöyle diyorlar "Siyaseten söylenmiş sözler" derler geçerler. Hatırlıyorsunuz, İstanbul seçimini iptal ettiler demedikleri lafı bırakmadılar, Yalancı dediler, hırsız dediler terörist dediler. Ondan sonra da "siyaseten söyledik" dediler. Allah aşkına birine siyaseten yalancı, hırsız, terörist denir mi? İstanbul bu siyaset anlayışını ne yapacak biliyor musunuz, 31 Mart’ta tarihe gömecek."