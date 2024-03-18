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'İntihar etti' denilmişti, korkunç gerçek ortaya çıktı! 17 yaşındaki Arda meğer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'İntihar etti' denilmişti, korkunç gerçek ortaya çıktı! 17 yaşındaki Arda meğer...

Antalya’da aynı iş yerinde çalışan 3 kişiden biri konteynerde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Arkadaşlarının ‘intihar etti’ sözlerine rağmen uzman cinayet ekibi 17 yaşındaki Arda Bağuç'un cinayete kurban gittiğini belirledi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün gece Döşemealtı ilçesinde bir oto yıkamadaki konteynerde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ateşli silah yaralanması olayının ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Konteynerde 17 yaşındaki Arda Bağuç’un baş kısmından tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü belirleyen ekipler, çalışmalarını genişletti.

Olay anında yan konteynerde bulunan S.B.D. (26) ile E.K.K.’nin (19) Bağuç’un intihar ettiği şeklinde çelişkili bilgiler vermesi üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde; konteyner içinde tabanca ve fişek ile tavanda bir delik olduğu belirlendi.

Arda Bağuç’un, yaklaşık 2 hafta önce Adana’dan Antalya’ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı, aynı iş yerinde S.B.D. ve E.E.K. ile birlikte çalıştıkları öğrenildi. Suç kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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