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İHH, Gazze'de en çok yemek dağıtımı yapan kuruluşlar arasına girdi

İHH, Gazze'de en çok yemek dağıtımı yapan kuruluşlar arasına girdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan uluslararası kuruluşlar arasında yer aldı.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana çalışmalarını sürdüren İHH, Dünya Gıda Programı (WFP) ile beraber ramazanın başlangıcından bu yana her gün 48 bin insana iftar yemeği dağıtıyor.

Bu doğrultuda İHH, Gıda Güvencesi Sektöründe Uluslararası Koordinasyon Mekanizması verilerine göre, bölgede hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasında Gazze'de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan kuruluşlar arasında üçüncü sırada yer aldı.

İHH'nın Gazze'deki çalışmaları devam ediyor.

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