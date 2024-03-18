Adana'da günübirlik kiralık dairede dehşet!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü.Abone ol
Alınan bilgiye göre günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan (34), 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.