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Adana'da günübirlik kiralık dairede dehşet!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da günübirlik kiralık dairede dehşet!

 Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan (34), 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın  yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

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