Erdoğan emekli olur mu? Bir dönem yakınındaki isim cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Erdoğan'ın "son seçimim" çıkışıyla ilgili yazı kaleme aldı. Erdoğan'ın emekliliği için dünyevi mercinin sadece millet olduğunu yazan Ünal, seçim sonrası anayasa değişikliği için halk oylamasını önerdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "final seçimim" çıkışı gündemdeki yerini koruyor.

TÜGVA'nın programında konuşan Erdoğan, "Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın hemen arkasından "Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir." sözleri dikkat çekti.

Ankara kulislerinde bugünlerde seçim sonrası AK Parti'nin yeniden adaylığı için anayasa değişikliği için düzenleme hazırlığının yapılacağı konuşuluyor. Kulisler hareketlenirken tam da sırada yeniden adaylık tartışmalarına bir dönem Erdoğan'ın en yakınında çalışan isimlerden biri olan eski metin yazarlarından Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal da katıldı.

"Erdoğan emekli olur mu" başlıklı yazısında Erdoğan'ın “Bu benim son seçimim” ifadesi için Ünal, "muhtemeldir ki, mevcut Anayasa’nın getirdiği sınırlamaya atıfta bulunuyor. TBMM’nin bir erken seçim kararı almaması, ya da mevcut Anayasa’nın değişmemesi ihtimalleri üzerinden yorum yapıyor." diye yazdı.

Erdoğan'ın Türkiye'nin son çeyreğine mühür vurmuş bir lider olduğunu yazan Ünal, "emekliye ayrılmasının" kendi iradesini aştığını savundu.

"Ülke güçlü lideri iş başında isteyecektir"

"Tarihe ve kamuya mal olmuş bir büyük lideri Allah bize bağışladığı müddetçe, görevden alabilecek yegâne dünyevi merci millettir." diyen Ünal, halkın kriz döneminde ülkenin, işini bilen, güçlü bir lideri iş başında görmek isteyeceği görüşüne yer verdi.

"Söz de, karar da milletindir"

"Öyleyse mesele millete bırakılmalı, millete sorulmalıdır." ifadelerini kullanan yazar, yazısını böyle tamamladı:

"Yerel seçim sonrası, bir Anayasa değişikliği halkoylaması tüm tartışmalara son noktayı koyacaktır. Kimse Erdoğan bırakacak diye ümitlenmesin, kimse de hüzünlenmesin; söz de, karar da milletindir. 1976’dan beri bu ilkeyle yürüyen Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceğini, kuşkusuz, yine milletin iradesi belirleyecektir."