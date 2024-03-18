Kral Charles öldü mü? İngiliz Kraliyet Ailesi'nden açıklama bekleniyor!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin önemli bir açıklama yapması bekleniyor.

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Tüm dünyada gündem konusu olan açıklamayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hatta Kraliyet Ailesinin, Kral 3. Charles'ın ölüm haberini duyuracağı bile iddia edildi.

İngiliz medya kuruluşu BBC, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 'büyük bir açıklama' yapacağını duyurdu. Açıklamanın, uzun süredir ortada görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton hakkında olabileceği tahmin ediliyordu. Ancak açıklama gelmedikçe iddialar peşpeşe sıralandı.

İddia 1: Galler Prensesi Kate öldü!

Dünya basınında özellikle iki iddia dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Galler Prensesi Kate Middleton'ın öldüğü yönünde. İddiayı ortaya atan basın kuruluşları, İngiltere'de bayrakların yarıya indiğini, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’nin logosunu siyaha 'çevirdiğini' belirterek, Kraliyet Ailesi'nin bu yönde açıklama yapacağı yönünde beklentiye sahip.

16 Ocak’ta geçirdiği ameliyatın ardından günlerce ortada görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili iddiaları The Sun gazetesi yalanlamıştı. Gazete, Middleton’ın aylar sonra halk içinde göründüğünü yazdı ancak konuyla ilgili herhangi bir fotoğrafa yer verilmedi.

İddia 2: Kral Charles öldü!

İkinci iddia ise 2023 Mayıs ayında tahta geçen Kral 3. Charles'ın öldüğü yönünde. İddia sosyal medya hesaplarında sıkça paylaşılırken, Kraliyet Ailesi'nin konuyla ilgili hâlen bir açıklama yapmaması da şüpheleri güçlendiriyor.

Kral kansere yakalanmıştı

Öte yandan, Kral 3. Charles'ın geçen Şubat ayında kansere yakalandığı açıklanmıştı. Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu duyurmuş, "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verilmişti.

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.