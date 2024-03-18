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Sarıyer'de inanılmaz olay! Çöp konteynerindeki yazı cesede götürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarıyer'de inanılmaz olay! Çöp konteynerindeki yazı cesede götürdü

Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.

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İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda' notunu görünce polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı. Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu. Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi.

Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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