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Seyir halindeki otomobil alev aldı, cayır cayır yandı!

Seyir halindeki otomobil alev aldı, cayır cayır yandı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Karapınar ilçesi Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında D.Ç. idaresindeki 42 APE 055 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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