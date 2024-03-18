CHP lideri Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama...

Emeklilere verilen ikramiyenin çok düşük kaldığını belirten CHP lideri Özel, "Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tropikal Park'ta düzenlenen "halk buluşması" programında partililere hitap etti.

Özgür Özel, her sene "enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek vatandaşların enflasyon canavarına yem edildiğini, gerçek enflasyonun yüzde 120 olduğunu söyledi.

"Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk"

Emeklilere verilen ikramiyenin çok düşük kaldığını belirten Özel, "Emeklilere 'Sesinizi yükseltin' dedik. Hep birlikte talep edin duyacaklar. Ufak ufak partiler yavaş yavaş katılmaya başladılar ve en nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim. Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, mazota gelen her zamda çiftçinin keyfinin kaçtığını belirterek, çiftçinin sorunun sadece mazot da olmadığını kaydetti.

Çiftçinin ekerken, sürerken toplarken satarken hep maliyetlerle karşılaştığını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki tropik meyve üreticilerinin çok farklı sorunları, almaları gereken çok önemli destekler var. Bu ülkenin ithal etmek yerine ihracat yapan, yani milli açığı kapatan üreticilere ihtiyacı var. Eskiden ithal muz yiyorduk, şimdi Gazipaşa sayesinde bütün dünya burada üretilen muz, ejder meyvesi, 50 çeşit tropikal meyveyi yiyor. Bu konuda devletin farklı pazar olanaklarını zorlaması lazım. Bu konuda danışmanlık hizmetleri yapmaya, Gazipaşa çiftçisinin yüzünü güldürmeye kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız."