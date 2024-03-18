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İsrail ordusu yaptığı baskında kendi askerini de öldürdü

İsrail ordusu yaptığı baskında kendi askerini de öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında bir askerinin öldüğünü duyurdu.

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İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nahal Tugayı'ndan Çavuş Matan Vinogradov'un (20) hayatını kaybettiği belirtildi.

BASKIN SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu askerin bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sırasında öldüğünü belirtti.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 593'e yükseldi.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

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