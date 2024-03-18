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Fatih Terim'in golcüsüne 15 milyon euroluk teklif!

Fatih Terim'in golcüsüne 15 milyon euroluk teklif!

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'ta 24 yaşındaki Yunan golcü Fotis Ioannidis'e bir Bundesliga ekibinden 15 milyon euroluk teklif geldiği öne sürüldü.

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Devre arası transfer döneminde sürpriz bir kararla Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibinde gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için şimdiden harekete geçti.

Yunan spor sitesi Sport Dog'un haberine göre; Terim'in, hücum hattında değişikliklere gitmesinin beklendiği ifade edilirken takımın gol yollarındaki en büyük kozlarından Fotis Ioannidis'e de başta Stuttgart olmak üzere birçok takımın ilgi gösterdiği belirtildi.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ

Haberin detayında, 24 yaşındaki golcü için Alman takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği iddia edildi. Panathinaikos'un bu teklifin 20 milyon Euro'ya yükseltilmesi halinde transfere onay verebileceği kaydedildi.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan İoannidis'in Panathinaikos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Yunan ekibi ile tüm kulvarlarda 36 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, bu maçlarda 20 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 59 puanla Yunanistan Süper Ligi'nde lider AEK'nin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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