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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı

Son dönemlerde isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde de geleneği bozmadı. Erdoğan, ''Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki "Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, yerel seçimler üzerinden Yeniden Refah Partisi'ne yüklendi.

Erdoğan, Keçiören ilçesindeki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır ülke topraklarının vatan olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.

"BİZİM PAÇAMIZDA NE İŞİNİZ VAR?"

Gündemine 31 Mart'taki yerel seçimleri alan Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Kazanmak değil sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var? Biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşizmi CHP ve DEM. Allah bunlara da akıl, fikir versin diyor, kendi işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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