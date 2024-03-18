Bahçeli'den şoke eden çağrı! İsmail Saymaz'ın Özgür Özel ile olay röportajı

31 Mart yerel seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Siyaset arenası oldukça hareketli. Hadi Özışık youtube kanalındaki programda hem Bahçeli'nin flaş Erdoğan çağrısını hem de İsmail Saymaz'ın Özgür Özel röportajını değerlendirdi.

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Yerel seçimler ile ilgili son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘final seçimim’ açıklaması olmuştu. “Bu seçim benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” diyen Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de şoke eden bir çağrı geldi. MHP’de yapılan kurultayda bin 295 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları için "Türk Milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizleri görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz sordu Özgür Özel cevapladı

Gündemin bir başka konusu ise Gazeteci İsmail Saymaz’ın, CHP Genel Başkanı Özgür ile yaptığı röportaj. Biliyorsunuz CHP şu sıralar ana baba günü. Ortalık yangın yeri. Burcu Köksal – Ekrem İmamoğlu olayını mı dersiniz, para sayma görüntüleri mi dersiniz… Skandallar bitmiyor. İsmail Saymaz da, Özgür Özel’e CHP’deki yaşanan olayları ve yerel seçim sürecini tek tek sordu. Özgür Özel’den ise bomba cevaplar aldı.