BIST 8.718
DOLAR 32,30
EURO 35,16
ALTIN 2.239,37
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'den şoke eden çağrı! İsmail Saymaz'ın Özgür Özel ile olay röportajı

31 Mart yerel seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Siyaset arenası oldukça hareketli. Hadi Özışık youtube kanalındaki programda hem Bahçeli'nin flaş Erdoğan çağrısını hem de İsmail Saymaz'ın Özgür Özel röportajını değerlendirdi.

Abone ol

Yerel seçimler ile ilgili son dönemlerde en çok konuşulan konulardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘final seçimim’ açıklaması olmuştu. “Bu seçim benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” diyen Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de şoke eden bir çağrı geldi. MHP’de yapılan kurultayda bin 295 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları için "Türk Milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizleri görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

İsmail Saymaz sordu Özgür Özel cevapladı

Gündemin bir başka konusu ise Gazeteci İsmail Saymaz’ın, CHP Genel Başkanı Özgür ile yaptığı röportaj. Biliyorsunuz CHP şu sıralar ana baba günü. Ortalık yangın yeri. Burcu Köksal – Ekrem İmamoğlu olayını mı dersiniz, para sayma görüntüleri mi dersiniz… Skandallar bitmiyor. İsmail Saymaz da, Özgür Özel’e CHP’deki yaşanan olayları ve yerel seçim sürecini tek tek sordu. Özgür Özel’den ise bomba cevaplar aldı.

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
DSÖ: Gazze'de daha fazla gıda girişine izin verilmezse 1 milyondan fazla kişi ölür
DSÖ: Gazze'de daha fazla gıda girişine izin verilmezse 1 milyondan fazla kişi ölür
İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talibini duyurdu
İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talibini duyurdu
İsrail ordusu yaptığı baskında kendi askerini de öldürdü
İsrail ordusu yaptığı baskında kendi askerini de öldürdü
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
CHP lideri Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama...
CHP lideri Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama...
Trafikte yol verme tartışması: Bir kişi silahla yaralandı!
Trafikte yol verme tartışması: Bir kişi silahla yaralandı!
Irak petrol ihracatında günlük 100 bin varil kesintiye gidecek!
Irak petrol ihracatında günlük 100 bin varil kesintiye gidecek!
Erdoğan Ankara'da sert konuştu: 31 Mart'ta bunları emekli edin
Erdoğan Ankara'da sert konuştu: 31 Mart'ta bunları emekli edin
Sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti!
CHP’den 2 haftada 2 kez istifa etti!
CHP’den 2 haftada 2 kez istifa etti!