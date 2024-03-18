BIST 8.718
DOLAR 32,30
EURO 35,16
ALTIN 2.239,37
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, ligden mi çekilecek? Olağanüstü genel kurul...

Fenerbahçe, ligden mi çekilecek? Olağanüstü genel kurul...

Fenerbahçe, ligden çekilme dahil alınacak aksiyonları görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gidiyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında kavgalar oldu.

Trabzon'da yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri 2 Nisan 2024'te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 9 Nisan 2024'te bir araya gelecek. Sarı lacivertliler, futbol takımının Süper Lig'den çekilme dahil alınabilecek aksiyonları değerlendireceklerini açıkladılar.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı

"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem: 1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış."

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'den şoke eden çağrı! İsmail Saymaz'ın Özgür Özel ile olay röportajı
Bahçeli'den şoke eden çağrı! İsmail Saymaz'ın Özgür Özel ile olay röportajı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı
DSÖ: Gazze'de daha fazla gıda girişine izin verilmezse 1 milyondan fazla kişi ölür
DSÖ: Gazze'de daha fazla gıda girişine izin verilmezse 1 milyondan fazla kişi ölür
İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talibini duyurdu
İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talibini duyurdu
İsrail ordusu yaptığı baskında kendi askerini de öldürdü
İsrail ordusu yaptığı baskında kendi askerini de öldürdü
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
CHP lideri Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama...
CHP lideri Özgür Özel: Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama...
Trafikte yol verme tartışması: Bir kişi silahla yaralandı!
Trafikte yol verme tartışması: Bir kişi silahla yaralandı!
Irak petrol ihracatında günlük 100 bin varil kesintiye gidecek!
Irak petrol ihracatında günlük 100 bin varil kesintiye gidecek!
Erdoğan Ankara'da sert konuştu: 31 Mart'ta bunları emekli edin
Erdoğan Ankara'da sert konuştu: 31 Mart'ta bunları emekli edin
Sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti!