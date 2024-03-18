Fenerbahçe, ligden mi çekilecek? Olağanüstü genel kurul...
Fenerbahçe, ligden çekilme dahil alınacak aksiyonları görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gidiyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında kavgalar oldu.
Trabzon'da yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri 2 Nisan 2024'te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 9 Nisan 2024'te bir araya gelecek. Sarı lacivertliler, futbol takımının Süper Lig'den çekilme dahil alınabilecek aksiyonları değerlendireceklerini açıkladılar.
Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı
"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Gündem: 1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış."