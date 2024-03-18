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Ertuğrul Doğan sessizliğini bozdu! "Meze etmeye kalkışmasın"

Ertuğrul Doğan sessizliğini bozdu! "Meze etmeye kalkışmasın"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün resmi X hesabından açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında kavgalar oldu.

Trabzon'da yaşananlardan dolayı kulüp başkanı Ertuğrul Doğan açıklama yayınladı. Olayların takipçisi olacaklarını ifade eden Doğan'ın açıklamalarında, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" ifadeleri yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMASI

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

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