KAAN 2028'de yerli motorla uçmazsa başımız belaya girer

TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, KAAN'a müthiş özellikler kazandırılması ve 2028'de TSK envanterine girmesi için çok yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, "2028’de Türk motoru bu uçakta olacak. Olmazsa bizim başımız belaya girecek" dedi.

Abone ol

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, devam eden projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA-3, HÜRJET ve KAAN gibi projelerdeki son gelişmeleri paylaştı.

Kotil, HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağının Çad ve Nijer'e satıldığını ve başka ülkelere de satış görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar 15 adet HÜRKUŞ üreten TUSAŞ, 60 adet yeni uçak üretecek. Şu anda ayda 2-3 uçak üretiliyor.

İlk teslimatı önümüzdeki günlerde beklenen GÖKBEY helikopterinden ayda 2 adet üretiliyor.

ANKA-3 YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK

ANKA-3’ün bu yıl sonu Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığını aktaran Kotil, ''ANKA-3’ü inşallah bu yıl sonunda Hava Kuvvetlerine veririz. ANKA SİHA’dan ise ayda 5 adet üretiyoruz. KAAN ile birlikte uçacak. ANKA-3 şimdi ses hızını geçemiyor fakat yeni versiyonu olan çift motorlusu ses hızını geçecek. İkinci ve üçüncü ANKA-3’ü yaptık. Üretiyoruz şu anda. Teslimat bu yıl sonu veya gelecek yılın başında olacak. Silah atar hale getireceğiz. Motoru Ukrayna’dan geliyor. Buna benzer bir motoru TEI yapıyor. Mühendislerimiz birkaç yıl lazım diyor ama biz onları biraz sıkıştırıyoruz'' dedi.

BAŞIMIZ BELAYA GİRER

Geçtiğimiz ay ilk deneme uçuşunu gerçekleştiren KAAN'a için çok müthiş özellikler geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kotil, "KAAN’ın yerli motoru için çalışmalar sürüyor. Bu proje KAAN’dan daha sonra başladı. 2028’de Türk motoru bu uçakta olacak. Olmazsa bizim başımız belaya girecek. Bu görev TRMOTOR ve TEI’ye ait. Bütün gövde unsurlarını kendimiz üretiyoruz. Malzemeyi alıp kesip doğruyoruz. Malzemeyi alıp stokluyoruz da, problem yok.

GÖRÜNMEZLİZ HAFIZASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Devlet bize diyor ki KAAN stratejik bir platform ve bunu %100 yerli yapacaksın. Yerli firmalara verdik bunları. Bunları nasıl yapacaklar diye içimizden sorduk. Zorun zorunu seçtik ama başardık. Motoru ve fırlatma koltuğu hariç yerli.

KAAN’ın görünmezlik analizinde kullandığımız bilgisayarın hafızası ne kadar biliyor musunuz? Petabyte. Bu bilgisayarlardan Türkiye’de bir tane var. KAAN’ın APU’sunu da Türkiye’de yapıyoruz. TRMOTOR yapıyor."

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ YOK

Çay TV'ye verdiği röportajda TUSAŞ'ın güvenliği hakkında da bilgiler veren Temel Kotil şunları söyledi:

"TUSAŞ, siber saldırılara karşı tüm veri sistemlerini kapalı bir ağa taşıdı. "Kırmızı network" olarak adlandırılan bu sistemde, bilgisayarlar dışarıya veri aktarılamıyor. Siber güvenliğe ek olarak, şirket çalışanlarının da uzaktan çalışmasına izin verilmiyor. Çalışmak istiyorsan şirkete geleceksin. Yoksa sisteme giremezsin. Çünkü hangi kapıyı kimin nasıl açacağını bilemeyiz. Ben şahsen her şirket girişinde kendi arabamı aratırım. Niye yapıyorum bunu? Herkes aratsın diye.''