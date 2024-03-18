Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

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Rusya Federasyonu'nda 3 gün süren devlet başkanlığı seçiminde sandıktan yeniden Vladimir Putin çıktı.

Oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin'i tebrik etti

Seçim zaferinden dolayı Putin'i tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerine de değindi.

Türkiye ile Rusya ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lidere Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını aktardı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.