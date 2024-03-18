Beyaz Saray'a Gazze boykotu! Biden'ın davetini reddettiler

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, Gazze politikasını sert şekilde eleştirdikleri Beyaz Saray'ın toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

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Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, Gazze politikasını sert şekilde eleştirdikleri Beyaz Saray'ın toplantılarına katılmayacaklarını duyururken, birçok Amerikalı Müslüman liderin de Başkan Joe Biden'ın vereceği geleneksel ramazan iftarına katılmayı düşünmediği bildirildi.

ABD'de Müslümanların en yoğun yaşadığı Chicago bölgesindeki Müslüman sivil toplum örgütleri, ortak bir mektupla Beyaz Saray'a Gazze konusunda tepki gösterdi.

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP), Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Filistin İçin Adalet Koalisyonu ve Filistin Amerikan Konseyi gibi sivil toplum örgütlerinin imzaladığı mektupta, Beyaz Saray yetkililerinin özellikle ramazan dolayısıyla Chicago bölgesinde yapacakları veya planladıkları Müslüman toplumla buluşma toplantılarına katılmayacakları belirtildi.

BIDEN AÇIK BİR ŞEKİLDE SUÇLANDI

"Gazze'yi yerle bir eden bir soykırımla beraber sakinlerinin yüzde 85'i yerlerinden edilip, 13 bini çocuk, 31 binden fazla insan hayatını kaybederken, Beyaz Saray sadece ateşkesi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda (İsrail'e) finansal, askeri ve BM'de diplomatik destek sağlayarak bu vahşi etnik temizliği mümkün hale getirmiştir." ifadelerine yer verilen mektupta, Biden yönetimi açık şekilde suçlandı.

"Sivillerin toplu katliamını sona erdirmek için acil ve kalıcı ateşkes konusundaki talebimiz nettir." değerlendirmesinin yapıldığı mektupta, Biden yönetiminin, hem İsrail'e destek hem de Gazze'ye insani yardım konusunda icraat yapmayıp sadece konuşmakla yetindiği vurgulandı.

Amerikalı Müslüman gruplar, böyle bir ortamda herhangi bir Beyaz Saray toplantısına katılmanın anlamlı ve gerekli olduğunu düşünmediklerini kaydetti.

Mektupta, Gazze ile ilgili beklentilerini sıralayan Müslüman gruplar, "acil ve kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen geri çekilmesi, Gazze'ye uygulanan blokajın kaldırılması, insani yardımların girişine izin verilmesi, UNRWA'nın yeniden fonlanması, İsrail'e silah satışının durdurulması, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suçların yargılanması" gibi temel başlıklarda taleplerine yer verdi.

AMERİKALI MÜSLÜMAN LİDERLERİN ÇOĞU BIDEN'IN İFTARINA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de Biden'ın, bu yıl düzenleyeceği geleneksel iftar yemeğine, Amerikalı Müslüman liderlerin çoğunun katılmayacağı belirtildi.

ABD başkanlarının her yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da düzenlediği iftar yemeği organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü temsilcisi ile farklı kesimlerden Amerikalı Müslüman liderlerin, bu yıl Gazze'den ötürü söz konusu iftara katılmayı düşünmedikleri bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmaya Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlerde ise bu yılki iftar programının önceki yıllara kıyasla biraz daha dar kapsamlı olacağı kaydedildi.

Amerikalı Arap ve Müslüman toplumun büyük kesimi halen devam eden başkanlık ön seçim sürecinde Biden'a oy vermeyi reddederek ya kararsız ya da bağımsız oy kullanmıştı.