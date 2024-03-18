Murat Kurum’dan İmamoğlu’na net soru: Nerede bu paralar?

Cumhur İttifakı İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor bir soru geldi. Kurum, “Madem engellendiniz nerede bu paralar?” diye sordu.

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AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, her seferinde ‘engellendik’ diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “İstanbul’un 7 milyar dolar yıllık bütçesi var. Madem engellendiniz nerede bu paralar?” sorusunu yöneltti.

Kurum: Borcu 2 kat artmış

2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' demesi ve “hizmet yerine algı ve PR belediyeciliğini benimsemesi” yönünde eleştirilerin odağı olan İmamoğlu'na rakibi Kurum'dan nokta atışı niteliğinde bir soru yöneltildi. "Cüneyt Özdemir ile Gündem" programına konuk olan Murat Kurum, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, “Borcu da iki kat artmış. Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz.” dedi.

"Malzeme siyasetiyle örtmeye çalışıyor"

Kurum, "2.3 milyar dolardan 4 milyar dolar civarına çıkan borcunu malzeme yaparak örtmeye çalışıyor" diye konuştu. "İstanbul'un önündeki engel İmamoğlu" diyen Kurum, "İstanbul'da biz gelirsek çeşmeden su içilecek seviyeye getireceğiz. 5 yıllık süreçte içme suyuyla ilgili bir damla yeni bir proje getirmiş mi? Biz geldiğimizde kapasiteyi yüzde 21 artıracağız. Tesisler yapacağız. Koku parametresini gidereceğiz. Kaliteli bir alt yapı yapacağız. 5 sene sonra İstanbullular bu suyu içebilecekler. Size düşen belediye başkanı olarak bunu yapmak. Bir önceki dönem vaadinde olan projeye yetişmedi diyor. Hatırlamadım diyor. Bu anlayış İstanbul'u nereye götürür." şeklinde konuştu.

Kurum, "Ona laf yetiştir anlayışı İstanbul yönetilmez. Biz geldiğimizde tüm bu sorunları çözeceğiz." dedi.