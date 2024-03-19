Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mart 2024 tarihli resmi gazetede bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

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Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi atandı

Ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken bu suretle boşala Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.