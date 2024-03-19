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İsmail Saymaz'dan CHP'ye: "Bir binayı bile almayı beceremiyorlar"

İsmail Saymaz'dan CHP'ye: "Bir binayı bile almayı beceremiyorlar"

Türkiye siyasetinde günlerdir tartışılan CHP'nin para skandalıyla ilgili konuşan İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarında "Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?" dedi.

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Seçimlere sayılı günler kala partiler hazırlıklarını sürdürürken CHP, parti içindeki skandallarla anılıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmesi, kamuoyunun gündemine oturdu.

Para görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar ise sürüyor. Öyle ki muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de bile eleştiri konusu oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, kamuoyunu günlerce meşgul eden para tartışmalarıyla ilgili CHP'yi suçladı.

"Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi"

CHP'lilerin çok saf olduğunu belirten Saymaz, şunları söyledi:

Ya bu CHP'liler çok saf ya da ikide bir kendi elleriyle tuzağa düşüyorlar. Ya bir binayı bile usulüne uygun almayı becerememişler..

Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?

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