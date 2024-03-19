İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü.

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Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen şahıs bir üst geçidin demirlerine çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüden aşağıya atlamak isteyen şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklarda daha fazla tutunamayan genç yaklaşık 10 metreden aşağı çakıldı. İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.