BIST 8.718
DOLAR 32,33
EURO 35,18
ALTIN 2.246,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. 

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen şahıs bir üst geçidin demirlerine çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüden aşağıya atlamak isteyen şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

Polislerin ikna çabası sırasında sarktığı korkuluklarda daha fazla tutunamayan genç yaklaşık 10 metreden aşağı çakıldı. İtfaiye ekiplerinin brandayı açma hazırlığı sırasında yaşanan olayda ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan otobüs şoförlerine müjde: Göreve gelir gelmez
Murat Kurum'dan otobüs şoförlerine müjde: Göreve gelir gelmez
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Para sayma görüntüleri! Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı
Para sayma görüntüleri! Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına iş insanı Hasan Yıldız’dan tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına iş insanı Hasan Yıldız’dan tam destek
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı
İsmail Saymaz'dan CHP'ye: Bir binayı bile almayı beceremiyorlar
İsmail Saymaz'dan CHP'ye: Bir binayı bile almayı beceremiyorlar
Murat Kurum’dan İmamoğlu’na net soru: Nerede bu paralar?
Murat Kurum’dan İmamoğlu’na net soru: Nerede bu paralar?
Trabzonsporlu eski yöneticiden olay sözler! "İrfan Can'ı kapı dışarı ettik"
Trabzonsporlu eski yöneticiden olay sözler! "İrfan Can'ı kapı dışarı ettik"
Hakan Fidan'dan yeni Kandil yapılanmasına uyarı: Hatadan dönün
Hakan Fidan'dan yeni Kandil yapılanmasına uyarı: Hatadan dönün
Muş'ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı
Muş'ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı
İstanbul Havalimanı dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' seçildi
İstanbul Havalimanı dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu