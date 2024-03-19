Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı iftar programında 9. Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıkların sürdüğünü kaydederek, " "Ülkemizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, yapanın yanına kar kalmamasına yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" şeklinde konuştu.

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Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti için tarafsız ve bağımsız yargının şart olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

Nasıl dördüncü kuvvet medya şartsa demokrasiler için hukuk devletinde de yargının tarafsız ve bağımsız olması çok önemlidir. Tabi milletimizin, vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için son yıllarda önemli reformlar yaptık. Sessiz devrim sayılabilecek mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirdik. Mevzuatımızın çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilmesiyle ilgili çok önemli mesafeler aldık. anayasa değişiklikleriyle gerçekleştirdiğimiz reformlar ülkemizin hukuk devleti niteliğini güçlendirdi. Tabi mevzuatın iyileştirilmesi noktasında ülkemiz planlı bir yargı reformu içerisine girdi 2009'dan itibaren hepinizin bildiği gibi. İlk yargı reformu stratejimiz 2009-2015, ikinci yargı reformu stratejimiz 2015-2019, üçüncüsü de 2019 ve bugüne kadar olanı kapsamıştı. Ve son yargı reform strateji kapsamında da 8 yargı paketini hayata geçirmiştik. 8. Yargı Paketi de TBMM tatile girmeden önce seçim için ara vermeden önce yasalaşmıştı. Bu pakette de yargının etkinliğinin hızlandırılması, yargı hizmetlerinin memnuniyeti daha da ileriye taşımak ve özellikle vatandaşlarımızın hak arama hürriyetini daha da genişletmek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik öneli düzenlemeler gerçekleştirmiştik.

Yine 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Tunç, "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, yapanın yanına kar kalmamasına yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9. Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız" diye konuştu.

Tunç, bugüne kadar 22 yıldan bu yana temel mevzuatın tamamını değiştirdiklerini kaydederek, "Temel kanunlarımızın tamamını çağın ihtiyaçlarına uygun getirilmiş durumda. Süreç içerisinde toplumun ihtiyaçları ve hem ticaretin hareketlenmesi, yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunu da yargı paketleriyle yeni düzenlemeleri meclisimizin gündemine getiriyoruz. Tabi tamamen temel mevzuatımız yasal düzeydeki değişiklikler değil anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz reform niteliğindeki yenilikler ve değişiklikler de ülkemizin hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirdi. Hak arama hüviyetini arttıran önemli düzenlemeleri hayata geçirdik son 22 yılda" ifadelerini kullandı.

Anayasada da reform niteliğinde değişiklikler yapıldığını, hak arama hürriyetine ilişkin önemli düzenlemeler getirildiğini dile getirerek anayasada yapılan değişikliklerin darbeci, vesayetçi ruhu tam anlamıyla kaldırmadığını ifade eden Tunç, "Bu değişiklikler yeknesaklığı bozdu. Bu bozukluk devletin kurumları, yargı kurumları arasında görüş farklılıklarına, bazı olaylarda farklı sonuçlara varmalarına neden olabiliyor. O nedenle yeknesaklığın ortadan kaldırılması hem darbeci ve vesayetçi ruhun tamamen terk edilmiş olması ve anayasamızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesidir" dedi.

Herkesin, "Yeni bir anayasaya mutlaka ihtiyaç vardır" görüşünü paylaştığını anlatan Tunç, "O zaman milletimize olan bu borcumuz parlamentoda uzlaşma ile inşallah gerçekleşir ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni anayasayı da bu ülkeye yapmak nasip olur" açıklamasında bulundu.