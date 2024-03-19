Acun Ilıcalı'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e çağrı

Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı karşılaşmaya dair konuştu. Hodri Meydan TV YouTube Kanalı'na Ilıcalı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in acilen hakemliği bırakması çağrısında bulundu.

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Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve birçok olayın yaşandığı karşılaşmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hodri Meydan TV YouTube Kanalı'na konuşan Ilıcalı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in acilen hakemliği bırakması çağrısında bulundu.

"Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?"

"Fenerbahçe bu operasyonun kurbanı"

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler hakkında da önemli ifadeler kullanan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı." diye konuştu.