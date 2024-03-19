Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geliyor

Küresel petrol piyasasında fiyatlarda dalgalanma devam ediyor. Brent petroldeki fiyatlama ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında tabelaları yeniden değiştirecek. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine zam geliyor. Fiyatlar bu gece yarısından itibaren yeniden güncellenecek.

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Hem Brent petrol tarafında hem döviz tarafındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Yeni zam haberi duyuruldu. Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden güncelleniyor. Sektörden gelen bilgilere göre, motorine zam geliyor. Fiyatlar bu gece yarısından itibaren zamlı olarak değişecek.

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41,90 TL'den 43,20 TL'ye, Ankara'da 44,01 TL'ye ve İzmir'de 44,21 TL'ye yükselecek.

Son olarak benzine 1 lira 53 kuruş motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 41,96 TL

Motorin fiyatı: 41,80 TL

LPG fiyatı: 21,45 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 41,96 TL

Motorin fiyatı: 41,80 TL

LPG fiyatı: 21,45 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,78 TL

Motorin fiyatı: 42,68 TL

LPG: 21,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,00 TL

Motorin fiyatı: 42,88 TL

LPG: 21,51 TL

1 yılda 24 Lira zam geldi

2023 yılında mayıs ayında benzininlitre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. 1 yıllık süreçte benzine de motorine de yaklaşık 24 lira zam geldi.