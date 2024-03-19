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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşananlara dair konuştu. Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi" dedi.

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Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi sonrasında yaşananlar, gündemin ana konularından biri olmaya devam ediyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi" dedi.

Yıldırım'ın, maç sonrası yaşanan olaylara oldukça sinirli olduğunu belirten Sözcü gazetesi, eski başkanın maçın iptal edilmesi gerektiğini sıkça ifade ettiğini de aktardı.

Olayların ciddiyetinin altını çizen Yıldırım, futbolun fair-play prensipleriyle çelişen bir şekilde geliştiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım" sözlerini sarf etti.

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