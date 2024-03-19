Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemde FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasında bulunan dinleme cihazlarının işaret olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanlığı döneminde FETÖ'nün nasıl kendini ele verdiğini anlattı.

Bakan Fidan, 7 Şubat MİT Kumpası öncesinde dönemin Başbakanı Erdoğan'ın odasında bulunan dinleme cihazlarına dikkat çekti.

CNN Türk'e konuşan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"MİT'e geldiğimde FETÖ'nün zehirli sarmaşığını gördüm"

"MİT'e geldiğimde artık sistemin zehirli bir sarmaşık gibi FETÖ tarafından ele geçirilemeye başladığını görmüştüm. Adına paralel devlet dediğimiz bunu hakim kılmaya yönelik bir çaba vardı.

"Erdoğan'ın odasında dinleme cihazı bulduk"

28 Aralık 2011 MGK günü o zaman Başbakanlık Müsteşarıydı Efkan Bey. Biz bu tehdidinin farkındayız. Bunu yönetmek gerekiyordu. Biz MGK'dayken Başbakanın kendi konutuna ve resmi konutuna tim gönderdik ve dinleme cihazları bulduk. FETÖ'cülerin koyduğu dinleme cihazlarıydı bunlar. O bu konunun nasıl ilan edileceğini biliyordu. Biz bunu bulduk ve raporladık. FETÖ'cüler bunu bildiler. Uludere kazası oldu.

FETÖ'cü yayın organları üstümüze atmaya çalıştı

FETÖ'cü yayın organları bunu bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar. Bunlar kendi üstlerine gelineceğini biliyorlar, suçları ortaya çıktı ve artık MİT'i hedefe koydu. Çünkü bunu MİT ortaya çıkardı. İlk önce bunu başlattı. Cumhurbaşkanımız bir cuma namazı çıkışında bunlara örtülü bir mesaj verdi.

7 Şubat'ta kriz patladı

7 Şubat'ta kriz patladı. FETÖ'ye karşı Cumhurbaşkanımızın önderliğinde mücadele başlattık. Milli mücadele dönemi gerçekten. Daha sonra da 2016 çıkardık attık FETÖ'yü. Biz o zaman da endişe etmedik şimdi de endişe etmiyoruz. Türkiye'nin düşmanlarıyla mücadeleyi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde canla başla devam ettiririz.

7 Şubat MİT krizinde ne olmuştu?