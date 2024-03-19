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MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler

MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2.yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2. ortak sınavları öne çekildi.

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Bakanlığın yaptığı duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi. 

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