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Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı

Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sonuncusu dün eline ulaşan ankette oy oranının yüzde 60’lara yükseldiğini açıkladı.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın “Yeni Bir Sabah” programında açıklamalarda bulunan Yavaş, Küçükkaya’nın “oy oranınızın yüzde 60’lara çıktığı söyleniyor” sözleri üzerine, “Son iki anket geldi biri dün geldi, o civarda anketlerimiz” diye yanıt verdi.

“Ancak şöyle bir durum var yaptığımız simülasyona göre ilçe belediyelerinden daha fazla belediye kazanmazsak bu oy oranlarına rağmen biz azınlıkta kalıyoruz” diyen Yavaş, “2014’te ben şehir merkezinde  80 bin oy önceydim ama buna rağmen 28 meclis üyesi çıkarttık. 2019’da seçimi kazandık 148 meclis üyesinde sayımız toplam 40 kişiyle. Dolayısıyla bu temsilde bir adaletsizlik var” diye tepki gösterdi.

Londra'da ev aldığı iddiası

Yavaş, Londra'da evi olduğu iddiasına ilişkin olarak da, "Kızım oraya çalışmaya gitti. Türkiye’de iş bulamadığı için gitti. Uzun yıllardır kiradaydı. Ben 2020 yılında kredi çektim bir miktar kendisine gönderdim, o da mortgage ile ev aldı. Bunu döndürüp döndürüp Mansur Yavaş’ın Londra’da evi var diyorlar. Merkezde de değil 35 kilometre dışarısında" açıklaması yaptı. 

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