Son İstanbul anketinde bomba sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aradaki fark...
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Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçime yönelik pek çok araştırma şirketi anket çalışması yapıyor. İstanbul için yapılan anketlerin bazılarında İmamoğlu bazılarında ise Kurum önde çıkıyor. İşte son anket...
Artıbir Araştırma 4-8 Mart 2024 tarihlerinde 2 bin kişiyle CATI yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? İşte son anketin sonuçları...
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Yapılan araştırmada "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusu soruldu.
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CHP-Ekrem İmamoğlu
Yüzde 38,2
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AK Parti-Murat Kurum
Yüzde 35,7
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