Oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'un yeni planı ifşa oldu! Hukuk bürosuna gidip...
İstanbul'da lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'ya çarpıp ölümüne neden olan ve ardından da yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Cihan Cihantimur hakkında soruşturma devam ediyor. Son olarak ABD'de oldukça keyifli bir şekilde görüntülenen Eylem Tok'un New York'un en ünlü hukuk bürolarından biriyle anlaştığı öne sürüldü.
İstanbul Eyüpsultan'da korkunç Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur (16), 3 ATV aracına çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı.
Kaza sonrasında ambulans çağırmak yerine plan yapan Tok, oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı.
Eylem Tok ve oğlu Cihan Cihantimur geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Canavar anne ve katil oğlu, hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı.
Takvim'in haberine göne; firari anne oğulla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. New York'taki Türkler tarafından adeta takibe alınan ikilinin, kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.