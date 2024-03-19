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Metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü

 Balıkesir’in Edremit ilçesinde metruk bir bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

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Edinilen bilgiye göre, metruk bina, sabahın erken saatlerinde otomobilin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Aracını çöken binanın yakınına park eden Mehmet Göroğuz, "Ben buraya geldim. Arabamı tam buraya park edecektim. Sonra HGS yüklemeye gidecektim. Burası daha müsait diye buraya park ettim. İşimi bitirip geldim. Baktım ki bina çökmüş" dedi.

Bölge güvenlik altına alındı.

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