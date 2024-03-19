19 kentte kargoya verilen çeklerin çalınmasına dair operasyon

İstanbul merkezli olarak 19 şehirde kargoya verilen çeklerin çalınmasına dair yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda kargoya verilen çekleri çalan ve kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da çeklerin tahsilatını yapan 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si avukat 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından kargoya verilen çeklerin ve kıymetli evrakların çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, çekleri ve kıymetli evrakları çalan şüphelilerin paravan şirketler kurduğu tespit edildi. Paravan şirketler üzerinden çekleri haklarını, mağdur şirketlere devreden şüphelilerin daha sonra icra takibi başlattıkları tespit edildi. İcra takibinden sonra mağdurlardan tahsil edilen parayı da üçüncü kişiler aracılığıyla aklayan şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından Türkiye genelinde 50 adet çek ve kıymetli evrakın çalınması olayında 2’si avukat, 102 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 19 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.