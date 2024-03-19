Fatih Erbakan babasına ihanet mi etti? Karamollaoğlu böyle diyor peki işin aslı ne, kim ihanet etti

Gazeteci Hadi Özışık, Fatih Erbakan'ın babası Necmettin Erbakan'a ihanet ettiğini savunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgiden sonra ilk kez kameralar karşısına geçmiş, "Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı olarak vefat ettiğini" hatırlatan Karamollaoğlu, "Onun arkasından maalesef çocukları, Erbakan Hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Kendilerinin birlikte olması için bir gayret gösterdik biz, ama birçok konular gündeme geldiği için babasına ihanet eden, AK Parti'ye gitti" demişti.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık, canlı yayında değerlendirdi.

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