Belediye Başkan Adayı CHP'li Tugay mal varlığını açıkladı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, kendi ve eşinin mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Tugay'ın açıklamasına göre, kendisinin oturduğu apartman dairesinin 2024 rayiç değeri 15 milyon TL, ayrıca 2017 model BMW 5.20 marka otomobili ise 2 milyon 200 bin TL değerinde. Tugay'ın banka hesaplarında ise 465 bin 56 TL, 3 bin 300 dolar ve 9 bin 400 euro nakit para bulunuyor.

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cemil Tugay, kendisinin ve eşinin mal varlıklarını açıkladı. Tugay'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tugay'ın mevcut oturduğu apartman dairesinin 2024 rayicine göre değeri 15 milyon TL, ayrıca 2017 model BMW 5.20 marka otomobili ise 2 milyon 200 bin TL değerinde. Tugay'ın banka hesaplarında ise 465 bin 56 Türk Lirası, 3 bin 300 Amerikan Doları ve 9 bin 400 Avro nakit parası bulunuyor. Eşi adına kayıtlı menkul veya gayrimenkul mal varlığı ise bulunmuyor.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemi boyunca da mal bildiriminde bulunduğunu belirten Tugay, şunları dile getirdi: "Güncel mal bildirimimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu konuda hayatım boyunca gösterdiğim titizliği, Büyükşehir Belediyesi yönetimi sürecinde de tam bir şeffaflıkla sürdüreceğim. Bu şeffaflık ve hesap verebilirlik, birinci derecedeki yakınlarım için de geçerli olmuştur ve olacaktır."