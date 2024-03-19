Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeni partileri yolda! Zafer Şahin seçim sonrası kulislerdeki senaryoyu yazdı

Seçime artık sayılı gün kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçede sandıktan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Milliyet yazarı Zafer Şahin, seçim sonrası kulislerdeki senaryoyu yazdı. "Gündemlerinde İstanbul, Ankara yok. Tek gündemleri 2028 seçimlerinde Erdoğan karşıtı cephenin cumhurbaşkanı adayı olmak." ifadelerini kullanan Şahin'in İmamoğlu ve Yavaş için yeni parti iddiaları dikkat çekti.

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Milliyet yazarı Zafer Şahin, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden seçilmesi durumunda en fazla bir yıl içinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmak için birbirleriyle kavga etmeye başlayacağını iddia etti.

"Ankara’nın kırsal ilçelerinde “Ben CHP’ye oy vermem” diyen vatandaşa “Biz zaten seçimden sonra CHP’de kalmayacağız” diyerek oy istendiğine dair iddialar havada uçuşuyor." ifadelerini kullanan Şahin yazısında şunları kaydetti:

Özgür Özel CHP’sinde kalmak Yavaş’ın ilk tercihi olmaz. Olamaz.

Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden alır, ilçe belediyelerinde de arkadaşlarını seçtirirse önce İYİ Parti’yi ele geçirmeye çalışır. Bunu başaramazsa sonbaharda yeni bir parti kurar ya da kurdurur.

İstanbul’da İmamoğlu’nun izleyeceği yol haritası da bundan farklı olmaz. Seçilirse CHP’de ipleri tamamen eline alır. İlk iş olarak Özgür Özel’in yerine kendisine yüzde yüz bağlı ve bağımlı bir genel başkan seçtirir. Eğer seçimi alamazsa yeni bir parti ile yoluna devam eder. Seçim başarısızlığının faturasını CHP’nin eski ve yeni genel başkanlarına keser. “Benim seçilmemem için ellerinden geleni yaptılar” diyerek mağduru oynar. İstanbul, İzmir ve Muğla’da kazanacağı belediyeler ve milletvekili grubuyla siyasette yeni bir çekim merkezi oluşturmaya çalışır.

Bütün bu yazdıklarımızın tahmin olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Özellikle de sen CHP seçmeni kardeşim… Siyasi ihtiraslarını ve hedeflerini senin oyunla gerçekleştirmek için senin partini basamak olarak kullanan, bir süre sonra CHP’yi küçülterek ve arkasına bakmadan terk edecek iki şark kurnazının tesiri altındasın.