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Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından Soyer de mal varlığını açıkladı

Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından Soyer de mal varlığını açıkladı

CHP’nin yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşiyle birlikte mal varlığını açıkladı. Soyer'in banka hesaplarında 31 bin 92 euro olduğu kaydedildi.

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31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in Karaburun Çatalkaya’da ve Üçkuyular’da birer binasının olduğu görüldü. Eşi Neptün Soyer’in Kantina’da ve Konak’ta birer binasının, Ulamış İmam Deresi’nde içinde bina olan bir arazisinin olduğu kaydedildi.

Tunç Soyer’in 2010 yılında aldığı Wolkswagen marka bir aracının olduğu bildirildi.

Tunç Soyer ve eşinin banka hesaplarında bulunan mal varlıkları da açıklandı. Tunç Soyer’in banka hesaplarında 31 bin 92 euro olduğu kaydedildi. Eşi Neptün Soyer’in de bankada 941 bin lira ve 1 milyon 498 bin 192 lira bireysel emekliliğinin olduğu bildirildi.

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