Bursa'da 'doları olanı aday yaptılar' diyerek CHP’den istifa etti

Bursa’da uzun yıllar parti üyesi olan Ersin Şentürk, "Doları olanı aday yaptılar" suçlamasında bulunduğu il ve ilçe başkanıyla milletvekillerine tepki göstererek, partisinden istifa etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Yıldırım Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ersin Düzen, yaşananlara tepki gösterip parti üyeliğinden istifa etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve mevcut milletvekillerini hedef alan Ersin Şentürk, aday belirleme sürecinin en önemli kriterinin poşetlerde getirilen dolarların olduğunu iddia etti.

“CHP YÖNETİMİNE VE MİLLETVEKİLLERİNE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

CHP Bursa’da her türlü haksızlığın yapıldığını ve kirli paraların havada uçuştuğunu kasteden Ersin Şentürk, sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım. Dile kolay. Yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmak kolay bir süreç değil. Fakat bunun sorumlusu il başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe başkancığı İlhami Gün ve dönemin milletvekilleridir. Süreç içerisinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize seçim sürecinde zarar vermeyelim diye bugüne kadar sustuk. Ama bıçak kemiğe dayandı. Adaylık belirleme süreçlerinde meclis odalarında dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolarlar karşısında yenik düşmüştür. Ülkede halk ekonomik bir buhran altında ezilirken, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara seçimi kazanamıyorsa bu ayıp mevcut yönetimlerin ve milletvekillerinindir. Hak, hukuk, adalet naraları atıp en büyük haksızlıkları yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Hoşça kalın.”

Ersin Şentürk, uzun yıllardır üyesi olduğu ve hizmet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan haksızlıkları gurur meselesi yaparak e-devlet üzerinden parti üyeliğini sonlandırdı.