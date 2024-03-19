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Emanet paralarıyla kayıplara karıştı Osmangazi halkı şokta

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emanet paralarıyla kayıplara karıştı Osmangazi halkı şokta

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, müşterilerin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceğini söyleyip bu altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcular aranıyor.

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İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İ.K. ve M.Y, müşterilerine sattıkları altınlara kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.

Müşterilerine altın kazandıracağını iddia eden kuyumcuların daha sonra döviz almaya gelen bazı müşterilerine de şu an ellerinde döviz olmadığını belirterek paralarını aldıkları iddia edildi.

Bugün kuyumcu dükkanının kapalı olduğunu gören müşteriler, iş yeri önünde toplanmaya başladı.

 2 milyon lira emanete yatıran var

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin yönlendirmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine giden 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar dolandırıldıklarını öne süren müşteriler burada ifade verdi. Şu ana kadar 15 kişinin şikayette bulunduğu olayla ilgili başvuru sayısının artması bekleniyor.

Polis, müşterileri kar payı vereceğini belirterek dolandırdığı iddia edilen kuyumcuları yakalamak için çalışma başlattı.

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